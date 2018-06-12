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CNN: أمريكا وكوريا الشمالية ستوقعان مذكرة تفاهم تؤكد إحراز تقدم في المفاوضات

كيم جونغ أون: ينظرون إلى القمة كضرب من الخيال

أخبار العالم

كيم جونغ أون: ينظرون إلى القمة كضرب من الخيال
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أشار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى أن كثيرين من الناس في العالم ينظرون إلى قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كضرب من الخيال.

وأعرب الزعيم الكوري عن هذا الرأي خلال محادثاته في سنغافورة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الكثير من الناس في العالم ينظرون إلى هذا اللقاء على أنه ضرب من الخيال.. من أفلام الخيال العلمي".

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وتناولت العديد من التقارير الإخبارية لوسائل الإعلام الأمريكية هذه العبارة التي ذكرها كيم جونغ أون كما لفتت الوسائل لأكثر من مرة إلى اللقاء المنفرد الذي جمع بين الجانبين، ثم ترافقهما في جولة بعد الاجتماع في فندق كابيلا في جزيرة سنتوسا في سنغافورة.

المصدر: تاس

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