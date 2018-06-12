رئيس كوريا الجنوبية لم ينم طوال الليل يترقب القمة التاريخية

أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه أنه لم يستطع النوم طوال الليلة البارحة يترقب قمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي عقدت في سنغافورة.

وقال مون جيه إن، صباح اليوم خلال اجتماع مع مساعديه في سيئول: "لم أنم طوال الليل، كنت أتابع عبر التلفاز البث المباشر للقمة وأجلت بعض اجتماعاتي.. أعتقد أن انتباه كل شعبنا يتركز الآن على الأحداث الجارية في سنغافورة".

وأضاف الرئيس مون: "أتمنى كما يتمنى مواطنو بلدي أن ينجح الاجتماع ويفتح حقبة جديدة تتمثل في نزع السلاح النووي بشكل كامل وإقامة سلام دائم في المنطقة وفتح مرحلة جديدة من العلاقات بين كوريا الجنوبية، وكوريا الشمالية، والولايات المتحدة".

ويرى مون جيه إن، أن نجاح القمة سيكون بداية لحوار طويل، قائلا: "لا يمكن حل العداوة القديمة والمشكلة النووية الكورية الشمالية في سياق اجتماع واحد لقادة الجانبين الأمريكي والكوري الشمالي.. ستكون هناك حاجة إلى عملية طويلة، يمكن أن تستمر لمدة عام أو عامين أو أكثر".

كما أعرب الرئيس مون عن أمله في أن تعقد في المستقبل القريب قمة ثلاثية تشمل الجنوب والشمال والولايات المتحدة، والتي ستضع نهاية رسمية للحرب الكورية التي توقفت في عام 1953 بهدنة مؤقتة.

المصدر: تاس