"نيويورك تايمز" تكشف عن أهم ثلاث بنود سيتضمنها بيان قمة ترامب - كيم التاريخية

كشفت تقارير إعلامية عن أهم النقاط، التي سيتضمنها بيان القمة، التي ستجمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم في سنغافورة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة على سير التحضيرات للقمة، قولها إن البيان سيتضمن ثلاث مسائل هي نزع بيونغ يانغ للسلاح النووي، وضمان أمن كوريا الشمالية، ومجموعة الإجراءات التي سيتخذها الطرفان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن قد حصلت على تفاصيل أخرى بخصوص نزع السلاح الكوري الشمالي، مضيفة أنه من غير المعلوم ما إذا كان البيان المرتقب سينص على الخطوات، التي سيتعين على بيونغ يانغ القيام بها للتخلص من ترسانتها النووية.

وذكرت "نيويورك تايمز" أنه من المرجح أن تفتح الولايات المتحدة ممثلية دبلوماسية لها في بيونغ يانغ.

هذا ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية في قمة تاريخية اليوم الثلاثاء، في سنغافورة لبحث آفاق نزع بيونغ يانغ لسلاحها النووي والإجراءات ذات الصلة بهذه المسألة.

المصدر: تاس