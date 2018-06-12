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مباشر.. الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي يصلان إلى مكان انعقاد القمة في سنغافورة

ترامب يرد على "الفاشلين والكارهين" قبل ساعات من قمته مع كيم

أخبار العالم

ترامب يرد على
Reuters Jonathan Ernst
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال وصوله إلى سنغافورة
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أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قناعته بنجاح لقائه المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، واصفا منتقدي عقد هذه القمة بـ"الكارهين والفاشلين".

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وكتب ترامب، في تغريدة نشرها ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، قبل ساعات من القمة: "الكارهون والفاشلون يقولون إن إجرائي لهذا اللقاء خسارة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة. وذلك في الوقت الذي عاد فيه إلينا الأسرى، وتم وقف الاختبارات والأبحاث (النووية) وعمليات إطلاق الصواريخ".

وأضاف ترامب: "لا يستطيع هؤلاء الخبراء، الذين زعموا منذ البداية أن تصرفاتي غير صحيحة، أن يقولوا أي شيء آخر".

وتابع الرئيس الأمريكي مشددا، في إشارة إلى نتائج لقائه مع كيم جونغ أون: "كل شيء سيكون جيدا!".

وفي تغريدة أخرى، ذكر ترامب أن الاجتماعات بين مسؤولين وممثلين من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية "تجري بصورة جيدة".

وقال ترامب مع ذلك: "لكن هذا الأمر، في نهاية المطاف، غير مهم. وسنعلم قريبا ما إذا يمكن أم لا التوصل إلى صفقة حقيقية، على خلاف الاتفاقات التي تم إبرامها سابقا".

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ووصل كل من ترامب وكيم جونغ أون إلى سنغافورة لعقد قمة توقعها العالم على مدار أشهر.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في الساعة 01:15 بتوقيت غرينيش (04.15 بتوقيت موسكو و09.15 بتوقيت سنغافورة) في فندق "Capella" بجزيرة سينتوس، وأكدت واشنطن أن الاهتمام الأساسي خلال القمة سيتمحور على قضية "نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بصورة تامة لا رجعة فيها".

المصدر: تويتر + وكالات

رفعت سليمان  

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