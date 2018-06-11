"سي إن إن": ظهور دفاعات جوية صينية في جزيرة متنازع عليها

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، بظهور أنظمة دفاع جوي صينية في منطقة وودي وهي إحدى جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها مع تايوان وفيتنام.

وبالإشارة إلى تحليل صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، أجراه خبراء مؤسسة ImageSat International تؤكد القناة الأمريكية، أن أنظمة الدفاع الجوي الصينية كانت تتمركز بالفعل في وقت سابق في هذه الجزيرة، لكنها نقلت فيما بعد إلى جهة مجهولة.

ووفقا لتيموثي هيث خبير شركة الأبحاث الأمريكية Rand Corporation، فإن أنظمة الدفاع الصينية "تحتاج إلى صيانة وإصلاح فني دوري داخل الأراضي الصينية".

#Breaking: #ImageSat reveals the #first evidence for the disapearance of the SAM systems deployment from Woody Island, what can be caused by a #Chinese deliberate decision of folding it due to row with #US, a redeployment or a practice. What would Lt. Gen. He Lei say? #SLD18pic.twitter.com/KcwLoB5atp — imagesatintl (@imagesatint) 5 июня 2018 г.

وتتنازع الصين على مدى عقود مع العديد من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول تبعية عدد من الجزر في بحر الصين الجنوبي، حيث تم اكتشاف احتياطيات نفطية كبيرة.

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والخلاف يدور في المقام الأور حول أرخبيل سيسشا جزر باراسيل، وجزر نانشا (سبراتلي) وهوانغيان (شعاب سكاربورو)، حيث تنخرط في هذا الخلاف كل من فيتنام وبروناي وماليزيا والفلبين بشكل متفاوت.

المصدر: تاس