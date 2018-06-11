مسؤول صيني يعير طائرته لكيم جونغ أون

أفادت صحيفة "أبل ديلي – Apple daily" ومقرها هونغ كونغ، بأن الطائرة التي استخدمها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون لزيارة سنغافورة، تعود لرئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ.

وقالت الصحيفة إن "هناك احتمالا بأن كيم جونغ-أون قد ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ عند زيارته للصين في مايو الماضي استئجار الطائرة التي أقلته إلى سنغافورة".

يذكر أن طائرة "تشامماي-1" التي يستخدمها كيم، هي من طراز "إليوشن-62 إم" سوفيتية الصنع، ويصل مداها إلى 10 آلاف كيلومتر، ويمكن أن تطير لمسافة 4.700 ألف كيلو متر من بيونغ يانغ إلى سنغافورة دون إعادة التزود بالوقود.

شركة طيران كوريا الكورية الشمالية، لا تشغل رحلات جوية دولية طويلة منذ زمن، وتشغل الرحلات الجوية التي لا تتجاوز مسافتها 1000 كيلومتر.

وحسب للصحيفة، فهناك 4 طائرات مخصصة للقيادة الصينية، تابعة لشركة طيران الصين من طراز بوينغ 747-400.

المصدر: يونهاب