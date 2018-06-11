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وزير خارجية كوريا الشمالية يصف نتنياهو بـ"المجرم الكاذب"

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وزير خارجية كوريا الشمالية يصف نتنياهو بـ
Reuters POOL New
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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وجه وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ - هاو، انتقادا لاذعا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بـ"الصهيوني المتطرف" و"المجرم الكاذب".

وكتب الوزير على "تويتر"، منتقدا مقترحا لنتنياهو حول "مساعدة إسرائيل إيران لإنقاذها من حالة الجفاف": "نتنياهو الصهيوني المتطرف، يعرض الماء على إيران، وهو مجرم كاذب، أي أنه لن يفعلها، كما أنه لا يهتم بتوفير المياه لقطاع غزة، بل يمنعها عنهم ويقتلهم بدلا من ذلك".

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو لبنيامين نتنياهو، وهو يتحدث عن سبل مساعدة بلاده لإيران لإيجاد حل للجفاف الذي تعانيه.

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وأوضح نتنياهو، أن بلاده ستطلق موقعا إلكترونيا باللغة الفارسية حول تحلية المياه في إيران.

المصدر: وكالات

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