وزير خارجية كوريا الشمالية يصف نتنياهو بـ"المجرم الكاذب"

وجه وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ - هاو، انتقادا لاذعا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بـ"الصهيوني المتطرف" و"المجرم الكاذب".

وكتب الوزير على "تويتر"، منتقدا مقترحا لنتنياهو حول "مساعدة إسرائيل إيران لإنقاذها من حالة الجفاف": "نتنياهو الصهيوني المتطرف، يعرض الماء على إيران، وهو مجرم كاذب، أي أنه لن يفعلها، كما أنه لا يهتم بتوفير المياه لقطاع غزة، بل يمنعها عنهم ويقتلهم بدلا من ذلك".

한국 친구들! 이스라엘은 한국이 파괴 된 것을보고 싶어합니다. 시온 주의자 유태인들은 세계 평화의 암입니다.



Stinking #Zionist@netanyahu offer water to @Iran🇮🇷; he's criminal/liar so wouldn't deliver. Meanwhile he can't be bothered giving water to #Gaza; he kills them instead🇰🇵 https://t.co/3vfoJNKJAW — Ri Yong-Ho, FM (@RiYongHo) ١١ يونيو ٢٠١٨

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو لبنيامين نتنياهو، وهو يتحدث عن سبل مساعدة بلاده لإيران لإيجاد حل للجفاف الذي تعانيه.

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وأوضح نتنياهو، أن بلاده ستطلق موقعا إلكترونيا باللغة الفارسية حول تحلية المياه في إيران.

المصدر: وكالات