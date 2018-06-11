مستشار النمسا ثاني رئيس يزور حائط المبكى بعد ترامب

زار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الأحد حائط المبكى في القدس، ليصبح ثاني زعيم يؤدي هذا الطقس بعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.

وأشارت مواقع إسرائيلية إلى أن الزيارة التي قام بها المستشار كورتز زيارة خاصة كجزء من جولة له في مقدسات المدينة القديمة.

ووقع كورتز وفقا لموقع موقع "واللا" الإسرائيلي اتفاق تفاهم بين وزارة التعليم النمساوية والإسرائيلية من أجل تدريب المعلمين النمساويين وتعليمهم التاريخ الإسرائيلي.

المصدر: معا