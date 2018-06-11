هل هو حب أم انتقام؟.. ماكرون يحفر بصمته على كفّ ترامب

أظهرت صور نشرتها وكالات عالمية، ما فعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيد نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن تصافحا على خلفية قمة "G7" السبت الماضي في مقاطعة كيبيك الكندية.

ورصدت صور تداولتها وكالات الأنباء العالمية يد ترامب باهتة اللون بعد ضغط الرئيس الفرنسي بقوة عليها، ليترك أثر إبهامه مطبوعا عليها، في إشارة إلى أن الأخير صافحه بقوة.

AFP Ludovic MARIN

Look at Trump. Macron is pissed and almost broke Trump's hand, lmao. pic.twitter.com/DC2wXIHhHB — Denizcan Grimes (@MrFilmkritik) ٩ يونيو ٢٠١٨

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وبرر ترامب مصافحة ماكرون "القوية" له، بأن علاقتهما جيدة وخاصة جدا، وفقا لموقع "ياهو" الأمريكي.

وتراشق ترامب مع بعض زعماء G7 يوم السبت بعد فرض الأخير في مارس الماضي رسوما جمركية على واردات الصلب بنسبة 25% والألومنيوم بنسبة 10% من دول العالم بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، (الاتحاد الأوروبي وكندا).

المصدر: وكالات