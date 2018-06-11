مشاورات اللحظة الأخيرة في سنغافورة عشية قمة كيم وترامب

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح الاثنين لقاء مع رئيس وزراء سنغافورة، لي هسيين لونج، وذلك بعد اجتماع جمع الأخير مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمس الأحد.

وجرى لقاء ترامب ولي خلف الأبواب المغلقة وامتنع الزعيمان عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول نتائجها، وتابعا محادثاتهما أثناء الغداء.

وفي وقت سابق من اليوم أعرب ترامب عن ارتياحه لوصوله إلى سنغافورة، حيث كتب في تغريدة له: "شيء عظيم أن أكون في سنغافورة، فالأجواء يسودها الحماس والإثارة!".

Great to be in Singapore, excitement in the air! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.

وفي سياق متصل، أجرى رئيس الوزراء السنغافوري فيفيان بلاكريشنان لقاء مع نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو، مشيرا في تغريدة على تويتر: "مسرور أن أرى وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، في لقاء مقتضب هنا في وزارة الخارجية، وذلك بعد أربعة أيام فقط من استضافته اللطيفة لي في بيونغ يانغ".

Happy to see FM Ri again for a quick meeting here in MFA, just four days after he kindly hosted me in Pyongyang! — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 11 июня 2018 г.

وفي وقت سابق من صباح اليوم اجتمع مسؤولون من كوريا الشمالية مع السفير الأمريكي لدى الفلبين سونغ كيم، الذي تولى في الأشهر الأخيرة تنسيق المشاورات مع بيونغ يانغ تحضيرا للقمة الكورية الشمالية الأمريكية التاريخية المقرر عقدها غدا الثلاثاء.

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ووصف وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة له، اللقاءات التي شهدتها سنغافورة اليوم، بما في ذلك اجتماع السفير كيم مع الوفد الكوري الشمالي، بأنها كانت "غنية وتفصيلية".

المصدر: وكالات