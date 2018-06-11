صحيفة: كيم يدعو ترامب إلى بيونغ يانغ لمتابعة قمة سنغافورة

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة بيونغ يانغ الشهر المقبل لإجراء جولة مباحثات ثانية متابعة لقمتهما المترقبة في سنغافورة غدا الثلاثاء.

أفادت بذلك صحيفة "جونغ أنغ إلبو" الكورية الجنوبية نقلا عن مصدر وصفته بالمطّلع، مضيفة أن هذه الدعوة جاءت في رسالة سلمها لترامب نائب رئيس حزب العمال الكوري الشمالي كيم يونغ تشول خلال زيارته لواشنطن في 1 يونيو الحالي.

وحسب الصحيفة، فإن الجانبين أبديا خلال لقاءات المبعوث الكوري الشمالي في واشنطن "حرصهما على متابعة الاتصالات على أعلى مستوى".

من جانبها، ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أنه إذا سارت عملية التفاوض بشكل سلس، فلا يستبعد عقد جولة ثالثة من القمة، يمكن أن تجري في واشنطن في سبتمبر المقبل.

Kyodo / Photo courtesy of the White House

وأمس الأحد وصل كل من ترامب وكيم إلى سنغافورة حيث من المقرر أن تعقد قمتهما التاريخية الأولى التي ستناقش قضايا إحلال السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، إضافة إلى "إقامة علاقات جديدة بين بيونغ يانغ وواشنطن"، حسبما أفادت وكالة كوريا الشمالية الحكومية اليوم الاثنين.

من جانبه، أكد وزبر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة له اليوم الاثنين، أن بلاده ما زالت "ملتزمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ونهائي ويمكن التحقق منه".

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وعقد ممثلون عن كوريا الشمالية اجتماعا صباح اليوم في أحد فنادق سنغافورة، مع السفير الأمريكي لدى الفلبين سونغ كيم، الذي شغل بين عامي 2011 و2014 منصب سفير بلاده في كوريا الجنوبية والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، وفي الأشهر الأخيرة كان ينسّق المشاورات مع بيونغ يانغ تحضيرا للقمة المرتقبة.

المصدر: وكالات