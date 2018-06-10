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بيونغ يانغ: آلية السلام ونزع النووي على طاولة قمة كيم - ترامب

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بيونغ يانغ: آلية السلام ونزع النووي على طاولة قمة كيم - ترامب
Reuters Lucas Jackson
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
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أعلنت بيونغ يانغ أن قمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستتمحور حول بحث نزع النووي و"آلية دائمة وثابتة لحفظ السلام" في شبه الجزيرة الكورية.

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وعشية انطلاق القمة يوم غد الاثنين في سنغافورة ذكرت بيونغ يانغ أن وزير الخارجية، ري يونغ هو؛ ووزير الدفاع، نو كوانغ تشول، والشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، سيرافقون كيم في جولته إلى سنغافورة.

وسبق أن وصل كيم جونغ أون إلى قمة سنغافورة، ظهر اليوم الأحد، حيث التقى وزير الخارجية، فيفيان بالاكريشنان، ورئيس الوزراء، لي هسيين لونج.

ومن المخطط أن يجتمع كيم وترامب في فندق "كابيلا" بجازيرة سينتوسا يوم غد الثلاثاء.

المصدر: رويترز   

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