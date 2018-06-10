بيونغ يانغ: آلية السلام ونزع النووي على طاولة قمة كيم - ترامب

أعلنت بيونغ يانغ أن قمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستتمحور حول بحث نزع النووي و"آلية دائمة وثابتة لحفظ السلام" في شبه الجزيرة الكورية.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وعشية انطلاق القمة يوم غد الاثنين في سنغافورة ذكرت بيونغ يانغ أن وزير الخارجية، ري يونغ هو؛ ووزير الدفاع، نو كوانغ تشول، والشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، سيرافقون كيم في جولته إلى سنغافورة.

وسبق أن وصل كيم جونغ أون إلى قمة سنغافورة، ظهر اليوم الأحد، حيث التقى وزير الخارجية، فيفيان بالاكريشنان، ورئيس الوزراء، لي هسيين لونج.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) June 10, 2018

ومن المخطط أن يجتمع كيم وترامب في فندق "كابيلا" بجازيرة سينتوسا يوم غد الثلاثاء.

المصدر: رويترز