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موسيقار أمريكي يلغي مشاركته في حفل رعته إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين

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موسيقار أمريكي يلغي مشاركته في حفل رعته إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين الموسيقار الأمريكي جون موس - أرشيف
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أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أن الموسيقار الأمريكي جون موس، ألغى مشاركته في مهرجان الموسيقى "البوب راديو كولتور" في برلين، بسبب دعم السفارة الإسرائيلية للمهرجان.

وبحسب الصحيفة، فإن "السفارة الإسرائيلية استثمرت في المهرجان وقدمت الدعم المالي، الأمر الذي حدا باللجنة المنظمة لوضع علم إسرائيل على بطاقات الدعوة إلى جانب أعلام الدول الممولة للمهرجان".

وأضافت أن "الفنان كان ينوي المشاركة بالحفل قبل علمه بالدعم المالي الإسرائيلي، إلا أنه رفض المشاركة بعد معرفته، وأن موس ليس الوحيد الذي قرر مقاطعة إسرائيل ثقافيا".

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وأكدت الصحيفة، على أن الفنانين البريطانيين "شوبينغ" و"ريتشارد دوسون"، قررا أيضا إلغاء مشاركتهما في المهرجان تضامنا مع الفلسطينيين، ودعما لمنظمة حركة مقاطعة إسرائيل "BDS".

ونوهت الصحيفة، إلى أنه في العام الماضي، ألغى 8 فنانين مشاركتهم في المهرجان للأسباب ذاتها بالضبط.

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وتمكنت حركة المقاطعة "BDS" من إلغاء مباراة الأرجنتين وإسرائيل في القدس، في حين تتخوف إسرائيل من إلغاء إقامة مسابقة "اليوروفيجن" في القدس عام 2019 بعد إلغاء العديد من الفعاليات المقررة تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

المصدر: وكالات

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