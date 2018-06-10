ميركل: أوروبا لا تستطيع التعويل على واشنطن بعد قرار الانسحاب

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن بلادها والاتحاد الأوروبي عموما لم يعد بوسعهما "الاعتماد بشكل أعمى" على واشنطن بعد انسحاب الرئيس الأمريكي من البيان الختامي لقمة G7.

وقالت ميركل على هواء قناة ARD اليوم الأحد إن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على بيان G7 "عبر تغريدة في تويتر، طبعا، أمر مخيب ومؤسف إلى حد ما"، مؤكدة دعم برلين للوثيقة المعتمدة التي اعتبرت أن لديها قوة قانونية.

وأضافت المستشارة الألمانية: "كل ذلك عزز قناعتي بأن الأوروبيين عليهم أخذ مصيرهم بأيديهم" والدفاع عن قيمهم ومبادئهم بنشاط أكثر.

وأشارت ميركل إلى أن القرار الأمريكي بالانسحاب والانتقادات الجوابية الشديدة من بقية دول مجموعة السبع الكبار لواشنطن "تزيد الأمور تعقيدا"، مشددة مع ذلك على أن الخلافات مع الولايات المتحدة لا تعني نهاية الشراكة عبر الأطلسي وأن برلين تعتزم مواصلة الحوار "غير السهل" مع ترامب.

المصدر: تاس