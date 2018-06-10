أردوغان يدعو إلى محاكمة زعيم كردي سابق "في أسرع وقت"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى محاكمة منافسه الكردي المرشح للانتخابات المبكرة المقررة في 24 يونيو، صلاح الدين دميرتاش، المسجون بتهمة "الإرهاب"، "في اسرع وقت".

وقال أردوغان خلال تجمع في كوجيلي (شمالي غرب): "هذا الرجل حاليا في التوقيف الاحتياطي، أليس كذلك؟ نعم إنه مسجون.. في الواقع على القضاء أن يصدر قراره في أسرع وقت.. حزبه يقوم بالحملة نيابة عنه.. هذا اكثر مما يستحق".

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، ففيما كان أردوغان ينتقد دميرتاش هتف قسم من الحاضرين "الإعدام!".

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ورد الرئيس التركي على الهتاف: "كما سبق وأن قلت في هذا الخصوص، إنه لو رفع البرلمان إلي مثل هذا الاقتراح لكنت وافقت عليه منذ زمن بعيد".

وتشير الوكالة الفرنسية، إلى أن أردوغان كثف قبل أسبوعين من الانتخابات المبكرة الحاسمة، من هجومه على دميرتاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد.

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وقد يتعرض دميرتاش، المسجون منذ نوفمبر 2016 والذي رفعت بحقه عدة دعاوى قضائية خصوصا لاتهامات بالقيام بأنشطة "إرهابية"، للسجن لأكثر من 142 عاما.

ويتهم أردوغان دميرتاش بأنه مسؤول عن وفاة عشرات الأشخاص في تظاهرات تحولت إلى حمام دم في أكتوبر 2014.

المصدر: أ ف ب