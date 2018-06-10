الانتخابات التركية.. إقبال كبير على التصويت في ألمانيا

شهدت مدن ألمانية، اليوم الأحد، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين الأتراك المقيمين في البلاد على مراكز التصويت المعدة في 13 مدينة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية.

وقد افتتحت مراكز للتصويت في مدن: برلين، كولونيا، ميونيخ، هانوفر، هامبورغ، نورنبرغ، كارلسروه، فرانكفورت، ايسن، مونستر، دوسيلدورف، شتوتغارت، وماينز.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن طول صفوف الناخبين أمام مركز الاقتراع في مدن ايسن ودوسيلدورف وكولونيا بولاية "شمال الراين وستفاليا" التي يعيش فيها عدد كبير من الأتراك، وصل إلى نحو كيلومتر.

قد بدأ الأتراك المغتربون المقيمون في ألمانيا، الإدلاء بأصواتهم يوم الخميس الماضي ويستمر التصويت حتى الـ19 من يونيو الجاري.

ومن المتوقع أن يشارك بالانتخابات في الخارج أكثر من 3 ملايين ناخب تركي عبر 123 مركزا انتخابيا مفتوحا في 60 دولة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المبكرة التي ستجري في 24 يونيو، 6 مرشحين، هم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان (حزب العدالة التنمية الحاكم)، ومحرم إنجة (حزب الشعب الجمهوري)، وميرال أقشينير (حزب الخير)، وصلاح الدين دميرطاش (حزب الشعوب الديمقراطي)، وتمل قره ملا أوغلو (حزب السعادة)، إضافة إلى دوغو بيرينجيك (حزب الوطن).

كما تتنافس ثمانية أحزاب سياسية في الانتخابات البرلمانية.

المصدر: الأناضول + RT