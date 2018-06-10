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موغريني تؤكد على دعم الأردن وخفض التوتر جنوب سوريا

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موغريني تؤكد على دعم الأردن وخفض التوتر جنوب سوريا
Reuters
المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني
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قدمت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للأردن وعدا بدعم الجهود الإنسانية في ​الأردن​.

وقالت موغيريني​، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي​ في عمان: "نعمل على اتفاقية لدعم الجهود الإنسانية في ​الأردن​"، مشيرة إلى أن "الأردن سيحظى بدعم أوروبي في خطواته لإصلاح الاقتصاد".

وأكدت على رغبة الاتحاد الأوروبي "في أن تكون ​القدس​ عاصمة للدولة الفلسطينية ولإسرائيل، والحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين".

كما أكدت موغيريني على أنه "من الضروري المحافظة على مناطق خفض التوتر في الجنوب السوري".

المصدر: وكالات

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