موغريني تؤكد على دعم الأردن وخفض التوتر جنوب سوريا
Reuters
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قدمت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للأردن وعدا بدعم الجهود الإنسانية في الأردن.
وقالت موغيريني، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان: "نعمل على اتفاقية لدعم الجهود الإنسانية في الأردن"، مشيرة إلى أن "الأردن سيحظى بدعم أوروبي في خطواته لإصلاح الاقتصاد".
وأكدت على رغبة الاتحاد الأوروبي "في أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ولإسرائيل، والحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين".
كما أكدت موغيريني على أنه "من الضروري المحافظة على مناطق خفض التوتر في الجنوب السوري".
المصدر: وكالات
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