موغريني تؤكد على دعم الأردن وخفض التوتر جنوب سوريا

قدمت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للأردن وعدا بدعم الجهود الإنسانية في ​الأردن​.

وقالت موغيريني​، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي​ في عمان: "نعمل على اتفاقية لدعم الجهود الإنسانية في ​الأردن​"، مشيرة إلى أن "الأردن سيحظى بدعم أوروبي في خطواته لإصلاح الاقتصاد".

وأكدت على رغبة الاتحاد الأوروبي "في أن تكون ​القدس​ عاصمة للدولة الفلسطينية ولإسرائيل، والحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين".

كما أكدت موغيريني على أنه "من الضروري المحافظة على مناطق خفض التوتر في الجنوب السوري".

المصدر: وكالات