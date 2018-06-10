الكابنيت الإسرائيلي يبحث تسوية سلمية في غزة واعتقالات في الضفة

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) لبحث السبل الكفيلة بدفع حلول إنسانية في قطاع غزة إلى الأمام.

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ومن بين الحلول المطروحة منح 6 آلاف تصريح عمل، الأمر الذي يعارضه جهاز الأمن العام الشاباك ويؤيده الجيش الإسرائيلي، ومد سكة حديدية بين ميناء سدود وشمال القطاع، وخطة إقامة الجزيرة الصناعية التي بادر إليها وزير الاستخبارات والمواصلات يسرائيل كاتس.

وقال والد الجندي هدار غولدين الذي تحتجز حركة حماس جثمانه في القطاع، إنه يتوقع من أعضاء المجلس أن يصروا على اشتراط التوصل إلى أي اتفاق بخصوص غزة، بإعادة الجنديين والمواطنين الإسرائيليين.

في غضون ذلك، قام عناصر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد بحملة اعتقالات للفلسطينيين بزعم محاولة دهس من قبل سائق أثناء اقتحامهم مخيم نور شمس في طولكرم.

وقال الجيش إن سيارة مسرعة توجهت نحو الجنود، فأطلقوا النار عليها، واعتقلوا ركابها، ولم تقع إصابات.

وفي ذات السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 9 فلسطينيين خلال اقتحام مدن في الضفة الغربية.

المصدر: وكالات