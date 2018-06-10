كيم جونغ أون قد يكون توجه إلى سنغافورة بطائرة صينية

غادرت بيونغ يانغ طائرة تقل شخصيات صينية رفيعة وذلك وسط توقعات بأن تكون الطائرة تحمل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى سنغافورة اليوم لحضور القمة مع الرئيس الأمريكي.

وذكرت الأنباء المتوفرة، أن طائرة تابعة لشركة Air China، هبطت في مطار سنغافورة في الساعة 4:20 من صباح اليوم ( بالتوقيت المحلي) قادمة من بيونغ يانغ.

ولم يحدد النبأ الذي نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، من كان على متن الطائرة، ولكن مراقبين يرون أن الطائرة قد تكون نقلت وفدا كوريا شماليا للمشاركة في تحضير القمة الأمريكية – الكورية الشمالية المقررة يوم 12 يونيو.

وفي وقت سابق، قالت "رينهاب"، إن طائرة Boeing 747-4J6 ، مخصصة لنقل الشخصيات الرفيعة الصينية، غادرت مطار بيونغ يانغ صباح اليوم ( بالتوقيت المحلي)، منفذة الرحلة رقم 122 إلى بكين، ولكنها غيرت رقم رحلتها إلى 61 بشكل مفاجئ عند اقترابها من بكين، واتخذت نفس مسار الرحلة رقم 60 التي تنفذها شركة" تشاينا إير" إلى سنغافورة.

وكانت هذه الطائرة قد غادرت مطار بكين الدولي في الساعة 4:18 من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) ووصلت إلى مطار بيونغ يانغ في الساعة 7:20 صباح اليوم.

ويتوقع المراقبون، أن كوريا الشمالية استأجرت الرحلتين رقمي 121 و122 لخدمة القمة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن قامت شركة "تشاينا اير" باستئناف رحلات طيران منتظمة بين بكين وبيونغ يانغ اعتبارا من يوم 6 يونيو خلال أيام الاثنين والأربعاء والجمعة أسبوعيا.

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ولم يعرف هل كانت الطائرة المذكورة تحمل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أم لا، لكن نظرا لأن كيم يجب أن يصل إلى سنغافورة مع مرافقين له اليوم، يرجح أن يكون على متن الطائرة.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام صينية، إلى أن بيونغ يانغ طلبت من بكين توفير طائرة لنقل كيم جونغ أون إلى سنغافورة، لا تقل فخامتها عن مستوى طائرة ترامب.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين