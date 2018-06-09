قتلى وجرحى في هجمات للمسلحين شمالي أفغانستان

قتل حوالي 20 فردا في القوات الأمنية الأفغانية وأصيب 6 آخرون في هجمات شنها مسلحو طالبان على نقاط تفتيش أمنية في منطقة قلعة زال في مقاطعة قندوز شمالي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية إنعام الدين رحماني: "شن مسلحو طالبان هجمات منسقة على نقاط تفتيش أمنية في منطقة قلعة زال في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أسفر عن استشهاد 20 شخصا من قوات موالية للحكومة بينهم عناصر في الشرطة المحلية وإصابة ستة آخرين"، مشيرا إلى مقتل 12 مسلحا خلال الاشتباك معهم.

وذكر المتحدث باسم شرطة هراة غربي أفغانستان أن حوالي 17 جنديا من الجيش الأفغاني قتلوا عندما اقتحم مسلحون نقطة تفتيش في منطقة شيندند بمقاطعة فرح غربي أفغانستان الجمعة.

من جهته قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان لوسائل الإعلام، إن المسلحين حققوا تقدما في المنطقة وألحقوا الخسائر بصفوف قوات الأمن.

المصدر: وكالات