موسكو: حوارنا جدي مع طهران بشأن النووي

أكدت موسكو استعدادها الدائم لأي "حوار جدي" مع طهران فيما يتعلق بخطة "خطة العمل الشاملة المشتركة" بشأن برنامج الأخيرة النووي.

وقال مدير قسم آسيا الثاني بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، السبت: "نحن نؤيد المباحثات الجدية، وعلاوة على ذلك، هي تجري الآن".

إقرأ المزيد

وأضاف: "لا يوجد نقص في هذا الحوار. ويجري مع الجانب الإيراني محادثات جدية للبحث عن مخارج من شأنها أن تسمح بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، على الرغم من موقف الولايات المتحدة منها".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال لنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة شنغهاي، اليوم: "فيما يخص انسحاب واشنطن غير القانوني من هذه الاتفاقيات، فإن هذا يتطلب حوارا أكثر جدية بين بلدينا".

المصدر: "إنترفاكس"