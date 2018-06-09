G7 توافق على رغبة تيريزا ماي بتشكيل فريق رد سريع ضد روسيا

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن المشاركين في قمة G7 المنعقدة في كندا، اتفقوا على تشكيل فريق للرد السريع على "سياسات روسيا غير القانونية".

وأشارت الصحيفة إلى رفض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة روسيا إلى مجموعة G8، ومبادرتها لتشكيل فريق الرد السريع على "سياسة روسيا غير القانونية".

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وقالت ماي إن هذا الفريق سيعمل في مجالات متعددة: من الهجمات الإلكترونية الروسية حتى أحداث التسميم، مضيفة أن هذه المؤسسة ضرورية للرد على التهديدات القادمة من روسيا.

ورأت ماي أن التعاون مع موسكو ممكن، لكن بحذر، ودعت شركاءها في G7 ألا ينسوا لماذا تحولت G8 إلى G7، متهمة روسيا بضم شبه جزيرة القرم عام 2014 بصورة لا شرعية.

وبرأي تيريزا ماي إذا أرادت روسيا العودة إلى G8 فعليها أن تغير موقفها في حل المشاكل قبل أي مفاوضات، معتبرة جميع المشاركين في G7 شهودا أعمال روسيا في سالزبوري.

وكان الإعلام البريطاني نقل عن وزير الخارجية بوريس جونسون أن "ماي ستطرح خطة بريطانية، تتضمن تقديم دعم عالمي لتشكيل بنى للرد السريع مهمتها الكشف عن التصرفات الإجرامية من جانب روسيا، سواء تمثل ذلك في حرب سيبرانية أو بتنفيذ اغتيالات".

المصدر: الغارديان

مكسيم ميلنيك