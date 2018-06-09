أنقرة: بإمكاننا السيطرة على جبل قنديل متى نشاء

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بمقدور بلاده السيطرة على معاقل حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل شمالي العراق متى تشاء.

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وأضاف صويلو لقناة "سي إن إن" التركية: "يمكننا السيطرة على قنديل في الوقت الذي نشاء.. قوة تركيا في هذا المستوى حاليا"، وتابع: "سترى تركيا خلال مدة زمنية قريبة جدا أبطالنا في قنديل والأمر بالنسبة إلينا ليس إلا مسألة وقت فقط".

وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن قوات أمن بلاده تحبط عمليات كثيرة لمنظمتي "بي كا كا" و"فتح الله غولن"، مشيرا إلى أنه لا يجد من الصواب الإعلان باستمرار عن مثل هذه العمليات.

يذكر أن القوات التركية تواصل منذ 11 مارس الماضي عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

المصدر: الأناضول