الكرملين: بوتين أكد لبوروشينكو ضرورة الإفراج الفوري عن الصحفيين الروس في أوكرانيا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو على ضرورة الإفراج الفوري عن الصحفيين الروس المعتقلين في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في هذا الصدد: "تم خلال الاتصال التركيز بشكل خاص على القضايا الإنسانية، بما فيها تبادل المحتجزين، كما شدد فلاديمير بوتين على ضرورة الإفراج الفوري عن الصحفيين الروس المعتقلين في أوكرانيا".

وأضاف بيسكوف: "تم الاتفاق على السماح للمفوضين في حقوق الإنسان عن الطرفين، بزيارة المواطنين الروس المحتجزين في أوكرانيا، والأوكرانيين الموقوفين في روسيا".

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وذكر بيسكوف أن بوتين وبروشينكو، قد بحثا كذلك الوضع في جنوب شرقي أوكرانيا وسبل تنفيذ اتفاقات مينسك.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأوكرانية، اعتقلت المواطن الروسي كيريل فيشينسكي رئيس تحرير موقع "نوفوستي أوكرانيا" في 15 مايو قرب منزله في العاصمة الأوكرانية كييف، بتهمة "الخيانة العظمى" ودعم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد جنوب شرقي أوكرانيا.

المصدر: وكالات