التحقيق الأمريكي بشأن "الصندوق الماليزي" يكتسب زخما

قالت مصادر مطلعة إن المحققين الأمريكيين يكثفون وتيرة تحرياتهم بخصوص صندوق الثروة السيادي الماليزي "1إم.دي.بي" الذي أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق المتهم بقضايا فساد.

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وذكرت المصادر، اليوم السبت، أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يثق بأن الحكومة الماليزية الجديدة على استعداد كبير للتعاون إذا كانت السلطات الأمريكية ترى أن نجيب يحرص بشدة على عرقلة سير التحريات.

وتحقق 6 دول على الأقل من بينها ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا في اتهامات بأن نجيب وشركاء له استولوا على جزء من مبلغ 4.5 مليار دولار يعتقد أنها سرقت من صندوق الاستثمار المملوك للدولة الماليزية.

واكتسب التحقيق زخما بعد خسارة نجيب المفاجئة في الانتخابات التي جرت في التاسع من مايو الماضي.

وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمزاعم الكسب غير المشروع الخاصة بصندوق "1إم.دي.بي".

وبحث ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة إمكانية توجيه اتهامات لنجيب وأعوانه لكنهم يفضلون أن تكون ماليزيا هي التي توجه اتهامات جنائية لأي مسؤول ماليزي.

المصدر: رويترز