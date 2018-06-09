بين ترامب وماكرون.. ليبيا في كفة وباقي الملفات في أخرى

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلال اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة "السبع الكبار" إلى البحث عن حل للمشكلة الليبية.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب دعا إلى إيجاد حل للمشكلة الليبية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، ورأى أنه في هذه الحالة فقط يمكن تحقيق نتائج طويلة الأمد.

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وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيسين بحثا أيضا ملفات سوريا وكوريا الشمالية وإيران.

وتعمل في ليبيا حاليا سلطة مزدوجة، إحداها في طبرق شرق البلاد ترتكز على برلمان منتخب، وثانية في العاصمة طرابلس غرب البلاد، حيث توجد حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا، وبرئاسة فايز السراج.

السلطات في شرق البلاد تتصرف بصورة مستقلة عن طرابلس، وهي تتعاون مع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يخوض معارك عنيفة مع جماعات مسلحة متطرفة.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر