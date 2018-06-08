رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان الأزمة السورية والأمن الأوروبي
وزارة الدفاع الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kci2
بحث رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد في العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم، الأزمة السورية والوضع الأمني في أوروبا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عقب الاجتماع المغلق بين الجانبين الذي استغرق أكثر من 6 ساعات أن "اللقاء حمل طابعا بناء حيث ناقش الطرفان مختلف سبل التسوية في سوريا، والعلاقات الثنائية وسبل تفادي الحوادث العرضية" بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا.
وأجمع غيراسيموف ودانفورد على "أهمية عودة الوضع إلى الاستقرار في سوريا في أسرع وقت ممكن، وبحثا قضايا خفض التوتر وضمان الأمن في أوروبا".
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)