توقيف استخباراتي سابق في مجلس الشيوخ الأمريكي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية توقيف موظف سابق في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ، بتهمة تضليل مكتب التحقيقات الفدرالي الـ"إف بي آي" حول تسريبات إعلامية.

ووجهت الوزارة إلى جيمس وولف (58 عاما) ثلاثة اتهامات بالإدلاء بتصريحات كاذبة حول اتصالاته مع ثلاثة صحفيين، وقالت: "وولف كذب أيضا على مكتب التحقيقات حول تزويد اثنين من الصحفيين بمعلومات خاصة حول عمل اللجنة التي كان مدير الأمن فيها لنحو 29 عاما".

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن وولف بحكم عمله كان على اطلاع على معلومات سرية للغاية، ومن المفترض أن يمثل أمام قاض فدرالي الجمعة في واشنطن، حيث ضبطت السلطات في إطار التحقيق معه سجلات لبريدين إلكترونيين ورقما هاتفيا لصحفية تدعى آلي واتكينز كانت على علاقة غرامية بوولف لمدة ثلاث سنوات.

المصدر: أ ف ب