احتجاز واستجواب شبيه كيم جونغ أون في سنغافورة

قال ممثل كوميدي أسترالي معروف بانتحاله شخصية زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إن السلطات السنغافورية احتجزته لساعتين لدى وصوله إلى البلاد واستجوبته بشأن آرائه السياسية.

ووفقا لوكالة "رويترز" فلم تعلق إدارة الهجرة والتفتيش وشرطة سنغافورة على الفور، على هذا الإجراء الذي يسبق بأيام قليلة استضافة الدولة محادثات قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

ونقلت الوكالة عن هوارد اكس "Howard X"، الذي رفض الكشف عن اسمه الحقيقي، قوله إنه احتجز لمدة ساعتين واستجوب لمدة 30 دقيقة، عقب وصوله في ساعات الصباح الباكر إلى مطار شانغي.

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وقال: "لقد سألوني عن وجهات نظري السياسية، وما إذا كنت قد شاركت في احتجاجات في دول أخرى"، مضيفا أن الشرطة طلبت منه الابتعاد عن جزيرة "سنتوسا" وفندق"شانغري-لا"، اللذان يعتبران "مناطق خاصة لأحداث" القمة.

وأشار الممثل الكوميدي، إلى أن سلطات المطار أعلمته بأن سبب توقيفه هو "قمة ترامب - كيم، لقد جئت في وقت حساس للغاية".

المصدر: رويترز