ماي تتوجه إلى قمة G7 في كندا على متن طائرة عسكرية

توجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، إلى كندا للمشاركة في قمة G7 على متن طائرة نقل عسكرية.

وتنعقد قمة مجموعة السبع الكبار، والتي تضم ألمانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا، يومي 8 و9 يونيو الجاري في كندا، وسط خلافات تجارية بين الولايات المتحدة وبقية المشاركين في الاجتماع، بعدما فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب بنسبة 25% والألومنيوم بنسبة 10% من دول العالم بما في ذلك حلفاؤها الاتحاد الأوروبي وكندا.

المصدر: وكالات