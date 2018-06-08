 
مباشر

ماي تتوجه إلى قمة G7 في كندا على متن طائرة عسكرية

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kcfo

توجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، إلى كندا للمشاركة في قمة G7 على متن طائرة نقل عسكرية.

وتنعقد قمة مجموعة السبع الكبار، والتي تضم ألمانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا، يومي 8 و9 يونيو الجاري في كندا، وسط خلافات تجارية بين الولايات المتحدة وبقية المشاركين في الاجتماع، بعدما فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب بنسبة 25% والألومنيوم بنسبة 10% من دول العالم بما في ذلك حلفاؤها الاتحاد الأوروبي وكندا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا