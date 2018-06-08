الخطوط الجوية الكينية تطلب المرور عبر أجواء السودان إلى إسرائيل

تقدمت شركة الخطوط الجوية الكينية، اليوم الجمعة بطلب رسمي للسلطات السودانية للسماح بعبور رحلاتها الجوية المتجهة إلى إسرائيل عبر مجالها الجوي، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اجتمع أمس الخميس، مع رئيس شركة الطيران الكينية سيباستيان ميكوس، لتعزيز الرحلات الجوية بين البلدين.

وتعتزم الشركة الكينية حسب الصحيفة العبرية، إطلاق خط رحلات أسبوعية بين مطاري بن غوريون ونيروبي في أوائل عام 2019 القادم.

إقرأ المزيد

ولم يعرف بعد قرار الحكومة السودانية فيما يتعلق بالطلب الكيني.

يذكر أنه في مارس الماضي، سمحت السلطات السعودية لشركة الطيران الهندية "إير إنديا" أن تمر في أجوائها متجهة إلى إسرائيل، فيما رفضت طلبا مماثلا من شركة "إلعال" الإسرائيلية.

المصدر: عرب 48