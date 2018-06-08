النمسا تغلق 7 مساجد وتطرد عشرات الأئمة لانتهاكات "قانون الإسلام"

أعلن مستشار النمسا، سباستيان كورتز، أن سلطات البلاد اتخذت قرارا بإغلاق 7 مساجد وطرد عشرات الأئمة الحاصلين على تمويل خارجي من الأراضي النمساوية بسبب انتهاكات لـ"قانون الإسلام".

وقال كورتز، في تصريحات صحفية أدلى بها صباح اليوم الجمعة: "أجرت هيئة الشؤون الدينية بالتعاون مع وزارة الداخلية عمليات واسعة للتفتيش، وعليكم التذكر بالتقارير حول الأطفال في الزي العسكري، والتمويل الخارجي للأئمة، وظواهر أخرى غير صحيحة موجودة في بلادنا".

وأوضح كورتز: "اتخذت هيئة الشؤون الدينية قرارا بمنع عمل 7 مساجد، وهي مسجد تابع لمنظمة الذئاب الرمادية و6 مساجد تابعة للجالية العربية، وفي غضون ذلك سيتم طرد عدة عشرات الأئمة لانتهاك البنود الخاصة بالتمويل الخارجي للقانون (قانون الإسلام)".

وتبنى البرلمان النمساوي "قانون الإسلام" في فبراير 2015، ويعتبر نسخة محدثة لسابقاته التي أقرت في الإمبراطورية النمساوية المجرية عام 1912.

ويفرض القانون حظرا على تمويل المنظمات والمؤسسات الإسلامية الناشطة في البلاد من الخارج وينص على ضرورة حصول جميع الأئمة العاملين في النمسا على شهادات محلية، كما يقضي بأن الأطفال يجب أن يشاركوا خلال زيارتهم هذه المؤسسات والمساجد في الحفلات والطقوس الدينية فقط.

المصدر: تاس + وكالات

رفعت سليمان