لندن تعرض على "G7" تشكيل قوة للرد السريع على سياسة موسكو

تعتزم رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، خلال قمة مجموعة السبع الكبار التي تبدأ اليوم الجمعة، اقتراح البدء بتشكيل قوة للرد السريع على "الهجمات السيبرانية والاغتيالات الروسية".

ونقلت شركة BuzzFeed عن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون قوله: "ماي ستطرح خطة بريطانية، تتضمن تقديم دعم عالمي لعملية تشكيل بنى للرد السريع مهمتها الكشف عن التصرفات الإجرامية من جانب روسيا، سواء تمثل ذلك في حرب سيبرانية أو بتنفيذ اغتيالات".

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وذكرت هذه الشركة العاملة في مجال الإعلام الإلكتروني، أن جونسون تحدث عن ذلك خلال لقاء مع برلمانيين من أعضاء حزب المحافظين البريطاني. وقال بوريس جونسون: "المشكلة تكمن في أن روسيا تتقن بشكل جيد جدا نشر العنف، إنها رائعة في هذا الشأن. ولكن علينا تحديد ذلك والتخلص منه".

ولم تعلق الحكومة البريطانية، على النبأ المتعلق بوجود اقتراح لتشكيل قوة التدخل السريع المذكورة.

وقال مصدر مطلع في إحدى دول مجموعة السبع، إن الفكرة ستناقش خلال القمة، ولكنه لم يشر إلى روسيا في هذا السياق.

وتدهورت العلاقات بين روسيا وبريطانيا بشكل حاد على خلفية تسميم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا.

وفي الـ 14 مارس الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عن عقوبات ضد روسيا تضمنت طرد 23 دبلوماسيًا روسيًا.

ورفضت موسكو جميع التهم واتخذت تدابير جوابية من بينها إغلاق القنصلية البريطانية ببطرسبورغ ووقف نشاط المجلس البريطاني داخل روسيا.

المصدر: إنترفاكس

إدوارد سافين