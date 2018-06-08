بومبيو: كيم أبلغني شخصيا باستعداده لنزع السلاح النووي

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أبلغه عن استعداد بلاده لنزع سلاحها النووي.

وقال الوزير الأمريكي للصحفيين: "كيم أخبرني شخصيا أنه مستعد لنزع السلاح النووي، وأنه يدرك أن النموذج الحالي لا يعمل"، مشيرا إلى أن "كيم مستعد لنزع السلاح النووي، وهو يدرك أيضا أن الأمر يجب أن يكون كبيرا وجريئا وأن علينا الاتفاق على إحداث تغييرات كبيرة".

ومن المقرر أن يتوجه بومبيو في أعقاب القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم كيم، إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية لوضع مسؤولي تلك الدول في أجواء ما ستفضي اليه قمة سنغافورة.

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وقال بومبيو بهذا الشأن: "سأطلعهم على الجديد وأؤكد على أهمية تنفيذ كل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية".

يذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن أن قمة ترامب وكيم ستبدأ في 12 يونيو في الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) في فندق كابيلا بجزيرة سنتوسا في سنغافورة.

المصدر: وكالات