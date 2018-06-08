النمسا تعرب عن استعدادها لتنظيم قمة بوتين - ترامب على أراضيها

أبلغت النمسا الولايات المتحدة عن استعدادها لتنظيم لقاء قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على أراضيها، حسبما أوردته صحيفة "وال ستريت جورنال"الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن ممثل مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله، "أعربت النمسا عن استعدادها لاستضافة اجتماع على أراضيها بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين.. رغم أن الزعيمين ناقشا سابقا إمكانية تنظيم اجتماع بينهما إلا أنه في الوقت الحالي ليس لدينا ما نعلنه".

وزعمت الصحيفة في تقرير سابق لها نقلا عن مسؤول أوروبي، أن الرئيس بوتين خلال زيارته إلى النمسا طلب من المستشار سيباستيان كورتس، تنظيم لقاء قمة مع ترامب في فيينا هذا الصيف وبحسب زعم الصحيفة فإن المستشار وافق على طلب الرئيس بوتين وسيعرض طلبه على ترامب.

وزعمت الصحيفة أن بوتين "لا يريد أن يعقد الاجتماع في العاصمة الأمريكية" و"يفضل مكانا محايدا".

وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض "على علم بالأمر، مرجحة أن تركز القمة المحتملة على تسوية التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا حول سوريا وأوكرانيا وقضايا أخرى.

المصدر: إنترفاكس