 
مباشر

فنزويلا.. عدد السجناء السياسيين المفرج عنهم تجاوز 50 شخصا

أخبار العالم

فنزويلا.. عدد السجناء السياسيين المفرج عنهم تجاوز 50 شخصا
Reuters
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kccx

أكد نشطاء حقوقيون في فنزويلا أن سلطات البلاد أطلقت سراح أكثر من 50 سجينا سياسيا منذ إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتب ألفريدو روميرو، رئيس منظمة "المنتدى الجنائي الفنزويلي" (Foro Penal Venezolano) الحقوقية غير الحكومية على حسابه في "تويتر" أن عدد المعارضين المفرج عنهم مؤخرا بلغ 52 شخصا، فيما لا يزال 302 آخرين قيد الاعتقال.

وبعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في 20 مايو الماضي، اقترح مادورو على الجمعية التأسيسية الإفراج عن بعض المعارضين المعتقلين في إطار المساعي الهادفة إلى التوصل للمصالحة الوطنية.

وكانت موجة احتجاجات عمت البلاد العام الماضي بعد إصدار المحكمة العليا قرارات توسع سلطات رئيس الدولة وتقيد صلاحيات البرلمان، الذي يشكل النواب المعارضون غالبية أعضائه. وقتل خلال تلك الاحتجاجات أكثر من 120 شخصا وأصيب الآلاف بجروح، فضلا عن احتجاز أكثر من 5 آلاف شخص.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا