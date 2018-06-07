فنزويلا.. عدد السجناء السياسيين المفرج عنهم تجاوز 50 شخصا

أكد نشطاء حقوقيون في فنزويلا أن سلطات البلاد أطلقت سراح أكثر من 50 سجينا سياسيا منذ إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتب ألفريدو روميرو، رئيس منظمة "المنتدى الجنائي الفنزويلي" (Foro Penal Venezolano) الحقوقية غير الحكومية على حسابه في "تويتر" أن عدد المعارضين المفرج عنهم مؤخرا بلغ 52 شخصا، فيما لا يزال 302 آخرين قيد الاعتقال.

#7Junio 11:30AM: Con 5 nuevas excarcelaciones de anoche, luego de los actos de Casa Amarilla de 1 y 2 de Junio hemos verificado que se han excarcelado 52 #PresosPolíticos hasta ahora. Se mantienen 302 #PresosPolíticos. Entre ellos: pic.twitter.com/QxGzlJmiRw — Alfredo Romero (@alfredoromero) 7 июня 2018 г.

وبعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في 20 مايو الماضي، اقترح مادورو على الجمعية التأسيسية الإفراج عن بعض المعارضين المعتقلين في إطار المساعي الهادفة إلى التوصل للمصالحة الوطنية.

وكانت موجة احتجاجات عمت البلاد العام الماضي بعد إصدار المحكمة العليا قرارات توسع سلطات رئيس الدولة وتقيد صلاحيات البرلمان، الذي يشكل النواب المعارضون غالبية أعضائه. وقتل خلال تلك الاحتجاجات أكثر من 120 شخصا وأصيب الآلاف بجروح، فضلا عن احتجاز أكثر من 5 آلاف شخص.

المصدر: تاس