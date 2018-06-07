البنتاغون: خسرنا أمام روسيا عقدا لتزويد بيرو بناقلات جنود مدرعة

كشف قائد القيادة الجنوبية الأميركية "ساوثكوم" الأدميرال كورت تيد، أن الولايات المتحدة خسرت أمام روسيا في المنافسة على الفوز بتزويد بيرو، بعربات نقل مدرعة لنقل الجنود.

ووفقا لوكالة "تاس"، فإن تيد، يشرف بشكل أساسي على علاقة البنتاغون مع الدول الأربع والأربعين في أمريكا الوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى منطقة الكاريبي.

وكشف المسؤول العسكري الأمريكي، أن السلطات في بيرو، كانت حتى الماضي القريب "مهتمة جدا في الحصول على ناقلات أمريكية مدرعة للجنود من طراز سترايكر".

وأضاف: "لكن بعد ذلك كان هناك دعاية غير بناءة من جانب روسيا حول قدرة سترايكر على أداء مهامها الملقاة عليها (حسب زعم الأدميرال الأمريكي).. وبعد ذلك قررت (بيرو) شراء المدرعات الروسية المحسنة بسعر مخفض".

إقرأ المزيد

وقال تيد: "هذه منافسة ، ويجب أن نكون في الميدان للمشاركة في هذه اللعبة.. أيضا لقد شهدنا مؤخرا، تسليم دبابات (T-70 الروسية المعدلة) إلى نيكاراغوا، وهي دولة لا يوحي موقعها الجغرافي إلى وجود حاجة كبيرة للقوات المدرعة.. بالتأكيد، لا أحد من جيرانها (نيكاراغوا) يشكل تهديدا من هذا النوع".

وبالإضافة إلى ذلك، أشار تيد إلى أن روسيا تعمل على تزويد أمريكا اللاتينية بـ"أنظمة دفاع جوي"، قائلا: "نحن نرى أن روسيا تزود نيكاراغوا وفنزويلا بأعداد كبيرة من هذه الأنظمة".

واتهم المسؤول العسكري الأمريكي، بشكل غير مباشر، كلا من روسيا والصين ببيع أسلحة إلى دول أمريكا اللاتينية بأسعار منخفضة من أجل المنافسة على السوق، مؤكدا أن المصنعين لمثل هذه الأسلحة في الولايات المتحدة، غير قادرين على منافسة هذه الأسعار.

المصدر: تاس