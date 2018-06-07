سيئول تحصل على عضوية "منظمة التعاون للسكك الحديدية" في أوراسيا

حصلت كوريا الجنوبية على عضوية كاملة في منظمة التعاون للسكك الحديدية، خلال الاجتماع الوزاري للمنظمة والذي عقد في قرغيزستان.

وجاءت الخطوة في الوقت الذي لم تعارض فيه كوريا الشمالية العضو في المنظمة، حصول جارتها الجنوبية على عضوية كاملة وسط تحسن العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة.

منظمة التعاون للسكك الحديدية، هي مجلس لمشغلي السكك الحديدية في أوراسيا، وتضم 28 دولة بما فيها كوريا الشمالية والصين وروسيا.

ومن المتوقع أن تشارك كوريا الجنوبية في إدارة خطوط السكك الحديدية الدولية، مثل السكك الحديدية العابرة للصين TCR، والسكك الحديدية العابرة لسيبيريا الروسية TSR.

وحاولت سيئول الحصول على عضوية المنظمة منذ عام 2015، إلا أنها فشلت في ذلك مرارا بسبب معارضة جارتها الشمالية.

المصدر: وكالة يونهاب