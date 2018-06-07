ترامب: لم أقرر بعد رفع العقوبات عن كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القمة المزمعة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ليست ختاما للمشوار، بل هي بداية لعملية تفاوضية ستتبعها قمم أخرى.

وأكد ترامب خلال حديثه للصحفيين أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في البيت الأبيض، أنه لم يتخذ القرار بعد لرفع العقوبات عن كوريا الشمالية، مضيفا أن تخلي بيونغ يانغ كليا عن برنامجها النووي أمر غير قابل للتفاوض.

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وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي "سيكون أكثر من كونه التقاطا للصور الفوتوغرافية".

وقال ترامب إنه سيبحث مع آبي قمته المرتقبة مع كيم جونغ أون، بالإضافة إلى المستوردات الأمريكية من السيارات اليابانية، وجملة من القضايا التجارية الأخرى.

المصدر: رويترز