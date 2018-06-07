بالصور.. طائرات إسرائيلية مسيرة لإسقاط الطائرات الورقية الفلسطينية

شكلت إسرائيل وحدة خاصة لمكافحة الطائرات الورقية الفلسطينية التي تطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وتظهر صور متداولة عناصر من الجيش الإسرائيلي ضمن الوحدة التي أعلنت إسرائيل عن إنشائها لمواجهة الطائرات الورقية الفلسطينية.

RT

RT

RT

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت سابقا أن إسرائيل أنشأت فريقا صغيرا يعمل على تحديد مواقع الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم التي تطلق من قطاع غزة، ويقوم بإسقاطها ومنع وصولها إلى الأراضي الزراعية في المستوطنات.

وفيما يتعلق بآلية عمل هذا الفريق، قالت مصادر إنه عندما يلاحظ الفريق أي طائرات أو بالونات تنطلق من قطاع غزة، يطلق الفريق طائراته الصغيرة المسيرة المتحكم فيها عن بعد لتصطدم بالطائرات الورقية وتسقطها خلال 40 ثانية من وقت الكشف عنها.

المصدر: وكالات