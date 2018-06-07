تركيا.. بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الخارج وعند المنافذ

يدلي الأتراك المغتربون في الخارج والموجودون عند المنافذ الحدودية للبلاد، اليوم الخميس، بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية.

وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية أن مطاري "أتاتورك" و"صبيحة غوكجن" في مدينة إسطنبول شهدا إقبالا كبيرا من قبل الناخبين الأتراك المقيمين في الخارج على التصويت في الصناديق الانتخابية المعدة للتصويت في المطارين.

وأضافت أن المعابر الحدودية البرية لتركيا مع بلغاريا "قابي كولة ودره كوي" ومع اليونان "إيبصالا"، شهدت بدورها بدء عملية التصويت بالنسبة للأتراك القادمين من الخارج عبر المنافذ البرية لتركيا.

في حين أشارت إلى أنه من المقرر أن تنتهي عملية الاقتراع في المعابر الحدودية التركية يوم 24 يونيو الحالي.

أتراك فرنسا والنمسا وألمانيا يصوتون



وفي سياق متصل، توجه المغتربون الأتراك صباح اليوم في كل من ألمانيا والنمسا وفرنسا، إلى مراكز الاقتراع المخصصة التابعة للبعثات التركية للإدلاء بأصواتهم.

وسيدلي المغتربون الأتراك بأصواتهم في 13 مركزا انتخابيا تابعا للقنصليات العامة في ألمانيا، و3 مراكز في النمسا، و6 مراكز في فرنسا.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت في الانتخابات التركية بالخارج لغاية 19 يونيو الجاري، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ويتوقع أن يشارك في عملية التصويت خارج تركيا أكثر من 3 ملايين ناخب عبر 123 مركزا انتخابيا متوزعة في 60 دولة.

وستنقل البطاقات الانتخابية إلى داخل تركيا بعد انتهاء عملية الاقتراع في الخارج، وستحفظ في غرفة خاصة إلى حين انتهاء الاقتراع داخل الأراضي التركية يوم الـ 24 يونيو الجاري.

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تجدر الإشارة إلى أنه في حال لم تحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإنه سيكون بوسع الأتراك المغتربين الإدلاء بأصواتهم مرة أخرى اعتبارا من 30 يونيو وحتى 4 يوليو المقبل.

وستجرى في تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة يوم 24 يونيو الجاري، يتنافس فيها 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، في حين تتنافس ثمانية أحزاب سياسية في الانتخابات البرلمانية.

المصدر: الأناضول