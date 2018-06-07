مسؤولون روس: على ترامب أن ينأى بنفسه عن تصريحات محاميه بحق كيم جونغ أون

دعا مجلس الاتحاد الروسي الرئيس الأمريكي، إلى النأي بنفسه عن تصريحات محاميه رودولف جولياني، التي قال فيها إن كيم جونغ أون ركع متوسلا لعقد القمة مع ترامب.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس قسطنطين كوساتشوف، أنه ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ينأى بنفسه عن تصريحات محاميه المهينة بحق زعيم كوريا الشمالية، وإلا فإن واشنطن تجازف بتسميم جو القمة المنتظرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال كوساتشوف اليوم الخميس: "أمل ألا تتخطى العواطف نقطة اللاعودة في الأيام القريبة، وسيكون جيدا لو استنكر ترامب تصريحات محاميه علنا. وإذا لم يفعل ذلك فهذا يعني أن الحديث يدور ليس عن تكتيكات، بل عن نهج".

وأضاف كوساتشوف:"نشهد الآن إجراءات تمهيدية نفسية متبادلة لعقد هذه اللقاء التاريخي"، مشيرا إلى أن "الأمريكيين يبذلون قصارى الجهود لتصوير حالة يصبحون فيها أصحاب القرار في هذه القمة الثنائية، ويجبرون فيها معارضيهم على عقدها، ويظهرون فيها أنهم أولئك الذين تعتمد عليهم نتائج هذه القمة. ومثل هذه التكتيكات خطيرة للغاية وقد تؤدي إلى إهانات جوابية وتسميم جو القمة المقبلة".

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وختم السيناتور الروسي قائلا: "للأسف الشديد، يحاول (الأمريكيون) نشر الدعاية ولا يسعون إلى حل المشكلة".

من جانبه أعلن السيناتور الروسي فرانس كلينتسيفيتش، أن تصريح محامي الرئيس الأمريكي قد يؤدي إلى انهيار القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وقال كلينتسيفيتش: "لا أستطيع التكهن إن كانت هذه التصريحات جاءت بمبادرة شخصية من محامي الرئيس الأمريكي أم أن الولايات المتحدة تحاول بهذه الطريقة أن تظهر أنها غير مهتمة بهذه القمة. وعلى أي حال فإن هذه التصريحات الغريبة خارجة عن نطاق الأعراف الدبلوماسية التقليدية".

وكان محامي الرئيس الأمريكي رودولف جولياني قد أعلن أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون جثا "على ركبتيه" متوسلا لعقد لقاء مع الرئيس دونالد ترامب، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ".

وقال جولياني: "لقد أهانوا نائب رئيسنا ومستشار الأمن القومي. وهددونا بالحرب النووية وتحقيق الانتصار فيها. عندها قمنا بإلغاء القمة، وبعد ذلك ركع كيم جونغ أون على ركبتيه متوسلا لعقدها. هذا هو بالضبط الموقف الذي يجب أن يوضع فيه".

المصدر: انترفاكس

ناتاليا أوسمان