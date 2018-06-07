سيئ الحظ لم تشفع له حتى "البيتزا"!

اعتقلت شرطة الهجرة والجمارك الأمريكية مهاجرا غير شرعي من الإكوادور أثناء قيامه بإيصال بيتزا إلى قاعدة "فورت هاملتون" العسكرية في نيويورك.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المهاجر سيئ الحظ، بابلو فيلافيسنسيو قوله: "لقد أحضرت الطعام إلى القاعدة العسكرية، فقاموا باحتجازي. ترددت على المكان أكثر من مرة، ودائما ما ولجت إلى الداخل ولم تظهر أي مشكلة".

وروى مُوصل البيتزا أن حارسا جديدا كان يقف أمام بوابة القاعدة العسكرية يوم الجمعة، طلب منه وثائق إضافية لتحديد هويته.

القاعدة العسكرية بدورها، ذكرت على لسان متحدث باسمها أن مُوصل البيتزا حين امتنع عن إجراء تدقيق إضافي، عثر على "أمر سار من الجمارك" بحقه.

وهذه من طرفها أعلنت أن المهاجر الإكوادوري غير الشرعي مسجل على أنه مجرم فار منذ عام 2010، وأصدرت حينها محكمة أمريكية حكما يلزمه بمغادرة البلاد.

الصحيفة الأمريكية أفادت بأن هذا المهاجر الإكوادوري الذي يعمل أيضا في نصف دوام "مساعد طبيب"، متزوج من امرأة أمريكية أنجبت منه طفلين، ومع ذلك، بحسب الزوجة، فهو مهدد بالترحيل من البلد.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر