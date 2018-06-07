بومبيو: لن نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بألا تسمح بلاده لإيران بتطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى أن استمرار الاحتجاجات المناوئة للحكومة الإيرانية لم يفاجئ أحدا.

وقال بومبيو، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، مساء أمس الأربعاء: "إننا نتابع تقارير تفيد بأن إيران تخطط لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم. لن نسمح لها بتطوير سلاح نووي. وإيران على علم بعزمنا".

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أن إعلان الحكومة الإيرانية نيتها زيادة تخصيب اليورانيوم "مثال آخر على تبذير إيران مواردها بحماقة".

وختم بومبيو تغريدته بالقول إنه "يجب ألا يفاجئ أحد إذا استمرت الاحتجاجات في إيران" ضد الحكومة، في إشارة إلى موجة تظاهرات واسعة اندلعت في البلاد أواخر العام الماضي.

We’re watching reports that #Iran plans to increase its enrichment capacity. We won’t allow Iran to develop a nuclear weapon. Iran is aware of our resolve. It’s another example of Iran foolishly squandering its resources. It should surprise no one if protests in Iran continue. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 6 июня 2018 г.

إقرأ المزيد

والثلاثاء الماضي أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بدء بلاده "العمل في البنية التحتية اللازمة لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز الكهربائية".

وجاءت هذه الخطوة ردا على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 8 مايو، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وتوعده بإعادة فرض العقوبات على طهران وتطبيق إجراءات تقييدية جديدة ضدها.

المصدر: تويتر + RT