سنغافورة: قمة ترامب وكيم لا تكفي لحل المشاكل في شبه الجزيرة الكورية

اعتبر وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، أن القمة الأمريكية الكورية الشمالية المزمع عقدها في 12 يونيو الجاري "غير كافية" لحل الوضع بشكل كامل في شبه الجزيرة الكورية.

وقال الوزير السنغافوري في حديث لصحيفة ستريتس تايمز قبيل توجهه إلى بيونغ يانغ في زيارة تستغرق يومين: "لا أعتقد أن عقد اجتماع واحد في سنغافورة الأسبوع المقبل، سيضع حلا شاملا للوضع في شبه الجزيرة الكورية".

لكن الوزير عبر في الوقت ذاته عن أمله في أن "يؤدي الاجتماع إلى تهدئة التوتر، ويسهم في رفع مستوى آفاق السلام، ويدعم النمو الاقتصادي لمواطني كوريا الشمالية".

ويقوم وزير خارجية سنغافورة بزيارة تستغرق يومين إلى بيونغ يانغ اعتبارا من اليوم، بدعوة من نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو، سيلتقي خلالها الرئيس الفخري لكوريا الشمالية كيم يونغ نام، حسبما أعلنت وزارة الخارجية السنغافورية الأربعاء.

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وكان ترامب قد تراجع في الأسبوع الماضي عن قراره إلغاء القمة المقررة بينه وبين الزعيم الشمالي كيم، وذلك بعد زيارة وفد من بيونغ يانغ برئاسة كيم يونغ تشول، مساعد كيم، إلى الولايات المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض لاحقا أن قمة الزعيمين ستبدأ في 12 يونيو في الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) في فندق كابيلا بجزيرة سنتوسا في سنغافورة.

المصدر: إنترفاكس