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البنتاغون: الناتو لن يتخلى عن الحوار مع روسيا

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البنتاغون: الناتو لن يتخلى عن الحوار مع روسيا
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قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس للصحفيين إن حلف شمال الأطلسي لن يتخلى عن إجراء حوار مع روسيا ومحاولة تحسين العلاقات معها على الرغم من عدم التوافق في عدد من القضايا.

وقال ماتيس للصحفيين أمس لأربعاء إن"الناتو لن يتخلى عن الحوار مع روسيا ومحاولة تحسين العلاقات معه.. الناتو لم يرفض أبدا حوارا مع روسيا ولن يتراجع أبدا عن محاولات تحسين العلاقات معه".

إلا أن ماتيس عاد إلى إطلاق الاتهامات ضد روسيا مضيفا "حين ترى ما يجري مع الانتخابات في أمريكا وبعض الدول الأوروبية فضلا عن تغيير روسيا الحدود في أوروبا بالقوة العسكرية، فعلى الناتو أن يردّ".

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ووفقا لماتيس فإن "لروسيا نقاط التقاء كثيرة مع الناتو، من وجهة نظر مستقبلها، لكن محاولاتنا استخدام هذا المخرج المشترك مع روسيا تواجه صعوبات هائلة.. حاليا يستخدم الناتو عوامل الردع لتجنب الحرب. نحن نتكيّف وجهودنا موجهة لتجنّب النزاع وتحويل التسوية إلى المجرى الدبلوماسي".

المصدر: نوفوستي

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