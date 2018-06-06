كينيا.. انفجار عبوة ناسفة تودي بحياة 5 رجال شرطة

قال مسؤول إن خمسة من رجال الشرطة قتلوا في شرق كينيا يوم الأربعاء عندما صدمت مركبتهم عبوة ناسفة بدائية يشتبه بأن "حركة الشباب" الصومالية المتشددة قد زرعتها.

وقال المسؤول المحلي هارون كاماو لرويترز إن رجال الشرطة كانوا في دورية على متن مركبة بقرية هارار التابعة لمدينة ليبوي القريبة من الحدود بين كينيا والصومال حيث وقع الانفجار.

وصرح كاماو "للأسف فقدنا خمسة رجال شرطة.. ونجا الباقون لكن حالتهم حرجة".

وأفاد كاماو بأنه يشتبه في أن حركة الشباب زرعت هذه العبوة الناسفة لاستهداف الفريق الأمني، مشيرا إلى أن الانفجار وقع حوالي التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وكان على متن المركبة ثمانية من أفراد الشرطة.

المصدر: رويترز