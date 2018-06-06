إيران: سنكمل مرافق تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي

أعلنت إيران أن أعمال تجهيز منشأة لصناعة أجهزة طرد مركزي متطورة في محطة "نطنز" ستكتمل في غضون شهر، تمهيدا لزيادة طهران من قدرتها على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في خطاب متلفز أدلى به اليوم الأربعاء: "بعد صدور أمر من المرشد الأعلى (آية الله علي خامنئي) جهزنا هذا المركز خلال 48 ساعة، ونأمل بأن تكتمل أعمال التجهيز للمرفق في غضون شهر".

ويأتي هذا التصريح بعد أن أوعز خامنئي إلى الهيئات المختصة، يوم الاثنين الماضي، بإجراء الأعمال التحضيرية لزيادة قدرات البلاد على تخصيب اليورانيوم، استعدادا لاحتمال انهيار الاتفاق النووي الموقع بين إيران والسداسية الدولية في العام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو الماضي.

المصدر: رويترز