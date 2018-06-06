محامي ترامب: مكتب المحقق مولر يسعى لتلفيق اتهام للرئيس

قال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن مكتب المحقق الخاص روبرت مولر يسعى لتلفيق الاتهام للرئيس في التحقيق بشأن دور روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

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وصرح جولياني في جلسة استجواب بمؤتمر "غلوبز لأسواق المال" في تل أبيب، "فريق مولر يتألف من 13 عضوا ديمقراطيا شديدي التحزب باستثنائه هو، وهم يحاولون جاهدين تلفيق الاتهام وإثارة المتاعب له (ترامب)، في حين أنه لم يرتكب أي مخالفة".

وفي الواقع يضم مكتب المحقق الخاص مولر 17 عضوا، حيث قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن 13 عضوا بمكتب مولر ديمقراطيون مسجلون و4 آخرون ليست لهم انتماءات أو أن انتماءاتهم غير معروفة، ومولر نفسه مسجل كجمهوري شأنه شأن رود روزنستاين نائب وزير العدل الذي عينه.

وفي سياق متصل، أفاد بول رايان رئيس مجلس النواب، الأربعاء، بأنه ينبغي ألا يصدر الرئيس عفوا عن نفسه، رافضا تأكيد ترامب بأنه يملك السلطة "المطلقة" للقيام بذلك.

وعندما سئل هل يستطيع ترامب العفو عن نفسه من الناحية القانونية، قال ريان للصحفيين في مبنى الكونغرس: "لا أعرف الإجابة الفنية عن هذا السؤال لكن ينبغي ألا يفعل ذلك.. لا أحد فوق القانون".

المصدر: رويترز