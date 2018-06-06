الجيش الإيراني: العالم سيشهد قريبا زوال إسرائيل

قال الجيش الإيراني بمناسبة "يوم القدس العالمي" (يوم الجمعة المقبل)، إن العالم سيشهد قريبا زوال إسرائيل.

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وأصدر الجيش بيانا اعتبر فيه "يوم القدس، مؤشرا على اصطفاف الحق في وجه الباطل، والعدل في وجه الظلم".

وجاء في البيان: "يوم القدس هو يوم تضامن ووحدة وتعاطف الشعوب الإسلامية مع الشعب الفلسطيني".. "هذا اليوم رمز لمعارضة النهب والغطرسة والإبادة البشرية ضد شعب مظلوم".

وأضاف البيان: "أمريكا بنقل سفارتها إلى القدس قد اعتدت مرة أخرى على الإسلام والمسلمين".. "للأسف بعض القادة العرب في المنطقة بصمتهم إزاء الخطوة الأمريكية وإقامة العلاقات مع إسرائيل قد خانوا القضية والشعب الفلسطيني".

وتنظم في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان مسيرات بمناسبة "يوم القدس العالمي" دعما للشعب الفلسطيني وقضية القدس.

المصدر: وكالات